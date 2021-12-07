مباريات اليوم الثلاثاء، هي الحاسمة للتأهل لدور الثمانية لذلك يتزايد البحث لتثبيت القنوات الناقلة من أرض الحدث ومشاهدة المنتخبات العربية في لقاءات ومعرفة من يتأهل مع قطر.

ويرصد دوت الخليج تردد قناة الكأس القطرية 2021 نايل سات:

تردد قناة الكأس القطرية 2021 نايل سات

القمر التردد FEC/SR

نايلسات 11919 (H) 27500 -3/4

عربسات 12245 (V) 27500 -3/4

تردد قناة الكاس 2

القمر التردد FEC/SR

نايلسات 11919 (H) 27500 -3/4

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد فتوح في الدفاع.

وعمرو السولية وحمدي فتحي ومهند لاشين أو "أيمن أشرف" في الوسط.

مصطفى فتحي ومحمد شريف ومرون حمدي في الهجوم.

تاريخ المواجهات

ويتفوق المنتخب الجزائري علي نظيرة المصري ، حيث فاز منتخب الجزائر في 11 مواجهة ، مقابل 8 انتصارات للفراعنة ، في حين حسم التعادل 9 مواجهات بينهما.

في حين يتفوق المنتخب المصري علي نظيرة الجزائري في نسبة التهديف ، حيث سجل لاعبو الفراعنة 35 هدفا ، فيما سجل منتخب الجزائر 33 هدفا.

وكانت أول مواجهة بين منتخبا مصر والجزائر في عام 1970 وبالتحديد في تصفيات أمم أفريقيا ، وحقق فيها المنتخب المصري الفوز بهدف.

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن مباراة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب ستكون هامة للمنتخبين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب "نلعب أمام الجزائر بمجموعة من اللاعبين الجيدين، وهذا الجيل يلعب أول مباراة أمام الجزائر حاليا عكس ما كان يحدث في السابق".

وواصل "نعلم جيداً قيمة منتخب الجزائر وكل منتخب يبحث عن الفوز الشخصي له من أجل غسعاد الجماهير، ونتمنى أن تكون المباراة جيدة".

واختتم "قيمة هذه المباراة أمام الجزائر ستكون تاريخية، والأهم هو تقديم مباراة تسعد الجميع ونحقق الفوز من أجل صدارة المجموعة".

وتبدأ اللقائات في تمام الساعة الخامسة في بمنافسات المجموعة الثالثة، حيث يتقابل المغرب مع المنتخب السعودي، وفي نفس التوقيت يلعب الأردن مع المنتخب الفلسطيني، وفي تلك المجموعة لم يحسم أحد التأهل سوا المغرب الذي صعد بشكل رسمي عقب الجولة الماضية.

وفي تمام الساعة التاسعة مساءاً، تبدأ منافسات المجموعة الرابعة بلقائين لبنان أمام السودان، وقمة اليوم بين مصر والجزائر الذان ضمنوا التأهل بشكل رسمي عقب فوزهم في أول مبارتين، وذلك اللقاء يحدد بشكل كبير من يصعد على رأس المجموعة كمركز أول.