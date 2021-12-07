صور .. دينية الشيوخ تناقش خطة عمل المؤسسات الدينية في التوعية الدينية بمخاطر الإدمان والتعاطي

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عقدت لجنة الشؤن الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر اجتماعا لمناقشة ودراسة "خطة عمل المؤسسات الدينية في التوعية الدينية بمخاطر الإدمان والتعاطي " بحضور ممثلي الحكومة وممثلي الازهر الشريف وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الازهر والدكتور اسامة الحديدي مدير مركز الازهر العالمي للفتوي والدكتور محمد نصار مدير عام الارشاد الديني بوزارة الاوقاف والدكتور احمد ممدوح ممثل عن دار الافتاءز
عودة رئيس النواب للقاهرة بعد مُشاركته في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي
والجدير بالذكر أنه عقب اختتام مشاركة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط ببروكسل، عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة، حيث ألقى كلمة حول مناقشة العامة للجمعية بشأن التحديات المعاصرة التي تواجه اليمقراطية، للتغلب على الانقسامات وبناء المجتمع، وخلال ذلك، استعرض جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديمقراطية من خلال ربطها بتحقيق التنمية المستدامة والمساواه بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، كما شارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وكذلك شارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، حيث ألقى كلمة حول دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية.
وبعد الانتهاء من اجتماعات الجمعية ال143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، توجه المستشار الجبالي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى المستوى للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، بحيث ألقى كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات حول موضوع " مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط " استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المُناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كذلك شارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان المُتخصصة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط.
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