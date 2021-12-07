/664835/اجتماع-لكيروش-مع-اللاعبين-قبل-تدريب-تنشيطي-تفاصيل

منح الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اللاعبين راحة تامة بعد تناول وجبة الغذاء وحتى موعد مغادرة مقر الإقامة إلى ستاد الجنوب الذي يستضيف مباراة الجزائر ومصر في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب في العاشرة من مساء اليوم التاسعة في القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان كارلوس كيروش قد عقد اجتماعًا مع اللاعبين صباح اليوم أعقبه آداء تدريب تنشيطي في أحد القاعات المتخصصة بمقر الإقامة ، وذلك قبل أن يتناول اللاعبون غذاءهم ويخلدون للراحة.

ومن المقرر أن يجتمع كيروش وجهازه المعاون مرة أخرى مع اللاعبين قبل مغادرة الفريق لإلقاء تعليماته الأخيرة الخاصة بالمباراة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد فتوح في الدفاع.

وعمرو السولية وحمدي فتحي ومهند لاشين أو "أيمن أشرف" في الوسط.

مصطفى فتحي ومحمد شريف ومرون حمدي في الهجوم.

تاريخ المواجهات

ويتفوق المنتخب الجزائري علي نظيرة المصري ، حيث فاز منتخب الجزائر في 11 مواجهة ، مقابل 8 انتصارات للفراعنة ، في حين حسم التعادل 9 مواجهات بينهما.

في حين يتفوق المنتخب المصري علي نظيرة الجزائري في نسبة التهديف ، حيث سجل لاعبو الفراعنة 35 هدفا ، فيما سجل منتخب الجزائر 33 هدفا.

وكانت أول مواجهة بين منتخبا مصر والجزائر في عام 1970 وبالتحديد في تصفيات أمم أفريقيا ، وحقق فيها المنتخب المصري الفوز بهدف.

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن مباراة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب ستكون هامة للمنتخبين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب "نلعب أمام الجزائر بمجموعة من اللاعبين الجيدين، وهذا الجيل يلعب أول مباراة أمام الجزائر حاليا عكس ما كان يحدث في السابق".

وواصل "نعلم جيداً قيمة منتخب الجزائر وكل منتخب يبحث عن الفوز الشخصي له من أجل إسعاد الجماهير، ونتمنى أن تكون المباراة جيدة".

واختتم "قيمة هذه المباراة أمام الجزائر ستكون تاريخية، والأهم هو تقديم مباراة تسعد الجميع ونحقق الفوز من أجل صدارة المجموعة".