غدًا.. تامر حسني يحيي حفلًا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا احتفالًا برأس السنة

/664837/غدا-تامر-حسني-يحيي-حفلا-بجامعة-مصر-للعلوم-والتكنولوجيا-احتفالا-برأس-السنة

تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلًا غنائيًا ضخمًا، احتفالا بالكريسماس، يحييه الفنان تامر حسني، غدًا الأربعاء الموافق 8 ديسمبر، على أرض الملعب داخل حرم الجامعة.

دوت الخليج يرصد موعد حفل النجم تامر حسني بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجية.

احتفالية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور تامر حسني

وتأتي الاحتفالية في إطار احتفال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضي تحت شعار “25 عامًا من الريادة والنجاح”، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، والتي يترأس مجلس أمنائها خالد الطوخي، وذلك ضمن مجموعة حفلات دورية تنظمها الجامعة على مسرحها تحمل اسم “أضواء المدينة” بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فني متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وذلك إيمانًا بدور الفن في المجتمع.

ويحضر الحفل الكبير نخبة من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

تامر حسني يتألق بحفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ويقدم تامر حسني، خلال الحفل، باقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، حيث يحضر “تامر” لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذي يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح، والذي يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم.

تامر حسني يوفي بوعده لعروس ويفاجئها بحضور زفافها

على الصعيد الآخر، فاجأ الفنان تامر حسني، المعروف ب «نجم الإنسانية»، البلوجر الشهيرة آية مكرم، بدخوله حفل زفافها متخفيا، بعد أنا وعدها في وقت سابق بإحيائه حفل زفافها، ليستغل مساء أمس ويوفي بوعده.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو، مشيدين بموقع الفنان تامر حسني.

كما نشره حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه: فاجئت آيه وهيمن حبايب قلبي اجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي و داريت وشي ورا الكاميرا و لبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان اوصل من الزحمه من غير ما حد يحس بيا،مليون مبروك، فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع

إنسانية تامر حسني تصل إلى لوس أنجلوس

وكان فاجأ نجم الإنسانية، الفنان تامر حسني عروسين مصريين بمدينة لوس أنجلوس بإحياء حفل زفافهم رغم اعتذاره لتغمر السعادة هؤلاء العروسين وأهلهم حد البكاء لرؤيته.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بهذا الزفاف من خلال نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام وعلق عليها قائلا: “نادين و ديڤيد فرح غنيت فيه النهارده في امريكا لوس انجلوس حقيقي كان من اجمل الأفراح عشان الجميل ان والدة العريس كانت متفقه معايا و عامله مفاجأه ليهم منغير ما يعرفوا و فهمتهم اني مش هاجي و مش فاضي و هما اصلاً كانوا حاطين اغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الاولى”. وتابعت: “و مكانوش متخيلين اني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم و زي ما انتوا شايفين فرحتهم جميله قد ايه و فعلاً غاليه عندي اوي. عايز اقولهم حبكم ليا اثر فيا اوي طول الفرح و انا كمان حبيتكم جداً انتوا و كل ضيوفكم اللي بيحبوكوا بجد شكراً للي نظموا الخطه الجميله دي اولهم والدة العريس الجميله و احمد عصام و تامر يحيى و محمد شمس و ربيع رضا و هاني هانز و ميرنا و تنظيم”.

هذا وحقق الفنان تامر حسني نجاحًا ساحقًا بكليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا فرحة»، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية يافرحة لـ تامر حسني

أغنية «يا فرحة»، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وتعد أغنية دعائية لإحدى شركات الموبايل، وتقول كلماتها: “هقولها تاني وأغنيها.. اه هقولها تاني واغنيها.. ويااا مش مصدق إيه في الدنيا.. يااا إيه في الدنيا أجمل بقى من اللحظة دي”.