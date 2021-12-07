محافظ المنيا: مصر تولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم

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جاء ذلك بحضور، هدى على مديرة الجودة بمؤسسة مصر الخير، وعلى عبد المحسن، مدير منطقة شمال الصعيد للبنك الأهلى القطرى (QNB)، ومحمد رضا، مدير فرع البنك بالمنيا.
وقال المحافظ، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تولى اهتماماً كبيراً بأبناء الوطن من ذوى الهمم، حيث احتفلنا منذ أيام قليلة باليوم العالمى لذوى الإعاقة، والذى خصصته الأمم المتحدة فى الثالث من ديسمبر من كل عام، كما جاء دستور عام 2014، ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وتمثيلهم فى البرلمان تمثيلاً مشرفاً، وكذلك إعلان عام 2018 عاماً لذوى الإعاقة، وإقرار قانون خاص بهم وهو القانون رقم 18 لسنة 2018.
وأكد المحافظ، أن المجتمع يعتز بأبنائه، كشركاء فى بناء ونهضة الوطن، بما يملكونه من ابداعات وما يحققونه من إنجازات فى شتى المجالات.
وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية والتى ضمنت حياة كريمة للمواطنين.
كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى وبخاصة مؤسسة مصر الخير لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعاونها الحقيقى بهدف رفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والاولى بالرعاية فى كافة ربوع مصر.
من جنبها أوضحت هدى على، مديرة الجودة بمؤسسة مصر الخير، أن الأجهزة التعويضية التى تم توزيعها اليوم على المستفيدين من ذوى الاحتياجات الخاصة بقرية السواهجة، بمركز ملوى، شملت أطراف صناعية وسماعات أذن لضعاف السمع وكراسى متحركة كهربائية وعادية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، والتى تحرص مؤسسة مصر الخير على دعمهم ورعايتهم وتقديم خدمات صحية متميزة لهم من خلال التعاون مع الشركاء.
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