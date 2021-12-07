حلوان للصناعات الهندسية تنتج أول عينة من الجراج الذكى الدوار

جدة - نرمين السيد - تمكّن فريق شركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربى" من إنتاج وتجريب أول عينة من الجراج الذكى الدوار "rotary smart park" بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 55%، بعد دراسة مستفيضة من قبل استشاريى الشركة المتخصصين وإنهاء المفاوضات مع الشريكين المحلى والأجنبى كونهما مالكى الفكرة والابتكار.





جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالتكامل مع القطاع الخاص والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بالشركات التابعة.

وقال المهندس خالد محمود ذكى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية ووزير الدولة للإنتاج الحربى بالعمل على استغلال وتوظيف إمكانيات الشركة، وتبنى الابتكارات ذات الجدوى، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات المستحدثة تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "حلوان للصناعات الهندسية"، أن الشركة تبنت الفكرة من قِبل الشريك المحلى الذى بذل جهدا كبيرا لنقلها من إحدى الشركات العالمية صاحبة التكنولوجيا إلى مصر، ودرس فريق شركة حلوان للصناعات الهندسية مأمونيتها وسلامتها وجدوى تنفيذها من قبل متخصصين على أعلى مستوى من الخبرة، وعلى إثر ذلك تم تنفيذ وتجريب أول عينة بنسبة تصنيع محلى 55% مبدئيا، على أن يتم نقل كامل التكنولوجيا وتصنيعها محليا بنسبة 100%، على ثلاثة مراحل قصيرة الأجل، وفقا لتعليمات القيادة السياسية بتوطين الصناعة بالكامل فى مصر.

وأضاف أن الجراج الذكى الدوار أو ما يطلق عليه "الروتارى سمارت بارك" عبارة عن هيكل معدنى يعمل بنظام تكنولوجيا نقل حركة ذكية، يتم تركيبه على مساحة 35 مترا مربعا "5×7"، ويستوعب من 8 حتى 20 سيارة حسب الطلب، يتم تركيبه على قاعدة خرسانية، ويمكن فكه ونقله وتركيبه فى مكان آخر، ويمكن أيضا تشغيله يدويا فى حال انقطاع التيار الكهربائى.

وأشار إلى أن النموذج الذى انتهى المصنع من تنفيذه وتجريبه يصلح للاستخدام فى النوادى والمستشفيات والبنوك والمؤسسات العامة والمناطق السكنية ومصانع السيارات ومحطات الانتظار وغيرهم لأنه يسهل تثبيته فى مساحة صغيرة، وهو بنظام النموذج الرأسى الدوار، كما يمكن تنفيذ تصميمات وفقا لما يتناسب مع كل عميل والتناغم مع البيئة المحيطة، موضحا أن وحدات الجراجات الذكية الدوارة من شأنها المساهمة بشكل كبير فى حل أزمة عدم توافر أماكن إنتظار للسيارات فى الكثير من المناطق الحيوية والتى يمكن من خلالها مضاعفة استيعاب الأماكن المتاحة لـ 10 أضعاف، مشيرا إلى إمكانية ركن 20 سيارة فى مساحة 35 مترا مربعا.

وأكد أن نظام الجراجات الذكية الدوارة التى تم إنتاجها فى مصنع شركة حلوان للصناعات الهندسية يعتمد على وحدات ذات دقة وجودة عالية لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة، وتم الاستعانة بتكنولوجيا نقل الحركة التى تتيح استخدام الكروت الذكية فى عملية التشغيل.

وأضاف المهندس خالد محمود ذكى، أن الشركة استعدت جيدا لتلبية احتياجات السوق المصرى من هذه الوحدات من خلال تجهيز خط إنتاج وفريق متخصص من مهندسى وفنيى الشركة، وفقا لتكليفات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للانتاج الحربى، مشيرا إلى أن الشركة استقبلت طلبات لتنفيذ وحدات فى عدد من مدن المحافظات المختلفة على خلفية معاينتهم لأول وحدة تم تركيبها داخل الشركة كنموذج للاطلاع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، أنه تم تنفيذ النموذج من خلال التعاون مع القطاع الخاص ممثلا فى شركة "روكان للاستثمار والتجارة وتنمية وإدارة المشروعات"، وهى شركة شبابية ناشئة تتمتع بفريق طموح، سعوا كثيرا لنقل هذه التكنولوجيا هنا فى مصر، وهم من يتولون عملية التنسيق مع الشريك الأجنبى المتمثل فى شركة جييو رود العالمية صاحبة تكنولوجيا الجراج الذكى الدوار.

وأشار إلى أن الشريك المصرى المتمثل فى شركة "روكان" سيتولى عملية تركيب وصيانة هذه الوحدات، وفقا للبروتوكول الموقع بين شركة حلوان للصناعات الهندسية وشركة جييو رود الاجنبية وشركة "روكان"، لافتا إلى توافر جميع الامكانات لاستدامة هذه التكنولوجيا فى مصر.