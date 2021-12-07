مديريات الأمن تستقبل عددا من ذوى الإعاقة لمشاركتهم الاحتفال باليوم العالمى

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمديريات أمن "الغربية – الشرقية – الإسكندرية – الأقصر – البحر الأحمر – السويس – الوادى الجديد – بنى سويف"، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية لهم، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.





وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات. كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة (مدارس الأطفال ذوى الإعاقة)، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم. وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبلهم، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

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