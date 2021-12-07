عاجل.. مصر تدين هجوم البصرة بالعراق

جدة - نرمين السيد - وتتقدم مصر، حكومة وشعبًا، بصادق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، ولذوى الضحايا فى هذا الحادث الإرهابى، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.
وأكدت مصر فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية تضامنها الكامل مع العراق الشقيق فى هذا الحادث الأليم، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، وثقتها فى قدرته على تجاوز مثل تلك الأحداث؛ فإنها لتُشدد على ضرورة الحفاظ على مُكتسبات العراق، وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية على مُختلف المستويات.
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