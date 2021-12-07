رياح مثيرة للرمال تضرب هذه المناطق (صور أقمار صناعية)

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور القمر الصناعى، تشير إلى هبوب رياح مثيرة للرمال على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية "مطروح – السلوم - سيدى برانى – العلمين – الإسكندرية".





وأشارت الهيئة، إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، متوقعة أن تتقدم الرياح إلى الداخل لتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية مع تقدم الوقت. ونصحت الأرصاد، بغلق النوافذ جيدا، ويفضل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء، والقيادة بحذر على الطرق خصوصًا الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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