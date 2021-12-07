مندوب الصومال بجامعة الدول يؤكد أهمية الاستراتيجية العربية للتخطيط السكانى

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن الاستراتيجية، تمثل إطارا مرجعيا للدول العربية يمكن من خلاله بلورة رؤية للمنطقة تستجيب للتحديات الإنمائية والديناميات السكانية وتساهم فى تطوير خطط تنفيذية واستراتيجيات وطنية للسكان. جاء ذلك فى تصريح له على هامش مشاركته فى أعمال الدورة الثالثة للمجلس العربى للسكان والتنمية، المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر. وقال مندوب الصومال بالجامعة العربية، إن المجلس ناقش جدول أعمال يتضمن 13 بندا منها، الاستراتيجية العربية للتخطيط السكانى، المشاركة فى الدورة 55 للجنة السكان والتنمية للعام 2022، تأثير التغيرات المناخية على السكان فى الدول العربية، تعزيز قدرات العاملين فى الشأن السكانى حول استخدام البرمجيات الحديثة، المخاطر الاجتماعية وسبل مواجهتها، بناء قدرات الإعلاميين لتوظيف الفنون الإعلامية الحديثة لدعم قضايا السكان والتنمية.

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