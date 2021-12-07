غدًا .. معرض ملابس مجانية للطلاب بجامعة القاهرة

د. الخشت: المعرض يضم 15 ألف قطعة متنوعة ويستفيد منه نحو 5 آلاف طالب وطالبة مجانًا
د. الخشت : ملتزمون بدعم الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم
تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، معرض ملابس للطلاب بالمجان، بالتعاون مع أندية الروتاري والأنرويل، وذلك في العاشرة صباح غد الأربعاء 8 ديسمبر بقاعة الامتحانات.
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المعرض يضم نحو 15 ألف قطعة ملابس صيفية وشتوية توزع بالمجان على الطلاب، مشيرًا إلى أنه سيستفيد من المعرض نحو 5 آلاف طالب وطالبة.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقيم عدة معارض للملابس بالمجان للطلاب في إطار حرصها على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بالمجان.
من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المعرض، أن الجامعة ستراعي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث سيتم تنظيم دخول الطلاب وفق كروت مختومة يحصلون عليها من خلال إدارة رعاية الشباب، وإدارة التكافل الاجتماعي، وإدارة المدن الجامعية. وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت بالالتزام بالاجراءات الاحترازية ودعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.
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