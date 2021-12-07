لينك استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022.. اعرف الخطوات لجميع الطلاب

لينك استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022.. نستعرض في التقرير التالي كل المعلومات الهامة المتعلقة بتقديم استمارة الصف الثالث الإعداي، وذلك من اجل اتاحة دخول الطلاب الامتحانات، عبر تقديم مجموعة مجموعة من المستندات الرسمية.
لينك استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022
وبشأن هذا لموضوع أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الألكتروني الرسمي الخاص بها عن الاستمارة للصف الثالث الاعدادي، الوزارة نوهت في اعلانها على ضرورة أن يلتزم الطلاب بتحرير هذه الاستمارة بنفسهم عبر تقديم مجموعة من المستندات الرسمية من أجل السماح لهم بدخول الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي.
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وأعلنت الوزارة على كل الامور المتعلقة بالاستمارة سواء بالمستندات أو بالاوراق المطلوبة، منوهة أن الرابط يجب أن يكون خاص بالوزارة ، موضحة كل التفاصيل والخطوات اللازمة للتسجيل.
خطوات تقديم رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022
ونرصد في السطور التالية خطوات التقديم لاستمارة الصف الثالث الإعدادي وفق ما اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم:
- الدخول مباشرة على رابط التقديم من خلال موقع الوزارة https://moe-register.emis.gov.eg/
- ادخال كافة البيانات المطلوبة " الاسم الرباعي ورقم القومي والديانة
- تحرير الاستمارة الإلكترونية عن طريق استخدام بريد مدرسي الذي يكون خاص بكل طالب
- تحرير ذه الاستمارة بخط يد الطالب و تكون تحت أشراف لجنة من إدارة المدرسة
- اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار
- كتابة رقم الهاتف لسهولة الوصول إليك وكتابة اقرار من الطالب وولي الأمر.
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