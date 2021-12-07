/664844/وزير-التموين-أسعار-اللحوم-بدأت-تنزل-والناس-ماتستعجلش

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحى، على أن توريد قصب السكر إلى مصانع شركه السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات سيبدأ مع بداية الشهر المقبل.

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وتابع وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تنفيذ مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية، حديثه قائلا:" إن أسعار اللحوم تأخذ في الهبوط، بسبب حل ما يتعلق بمشاكل النقل، مشيرا إلى أنه يتم ذبح من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ رأس يوميا.

كما أشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من الزيت يكفي من خمسة إلى ٦ شهور.

هذا وأكد إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي قد وصلت إلى ١.٤ تريليون جنيه، وأيضا توفير ١٠ مليون فرصة عمل في مختلف المشاريع القائمة.

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كما أشار عشماوي خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تنفيذ مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية، على أن منظومة التجارة الداخلية قفزت نسبة مساهمتها بحوالي ١٧ ٪ من الناتج المحلي.

عشماوي: أسواق الجملة ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة

وأكد عشماوي على أن هناك فرص استثمارية كثيرة ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة، والتي تساهم في تحفيز سوق التجارة على مستوى الجمهورية.

وتابع مساعد أول وزير التموين