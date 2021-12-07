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تناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة عدد من طلبات الاحاطة والمناقشات العامة،غدا الأربعاء حيث يتم مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبأحمد مقلد، بشأن هدم سور مدرسة نوتردام ديزابوتر.

دوت الخليج

تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء محمود شعراوى وزير الإدارة المحلية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن هدم سور مدرسة نوتردام ديزابوتر (أحمد سعيد) منذ بداية العام الدراسي.

محلية النواب تناقش طلب النائب أحمد مقلد بشأن هدم سور مدرسة «نوتردام ديزابوتر »

وأوضح "مقلد"، فى بيان صحفى له أن المدرسة تواجه مشاكل ضخمة فى دخول وخروج الطالبات بسبب غلق الشوارع الرئيسية والجانبية المؤدية الى المدرسة، كما تسببت أعمال الحفر أمام مداخل المدرسة إلى العديد من الإصابات بكسور لدى الطالبات بسبب أعمال الحفر والإنشاءات.

عودة رئيس النواب للقاهرة بعد مُشاركته في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي

والجدير بالذكر أنه عقب اختتام مشاركة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط ببروكسل، عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة، حيث ألقى كلمة حول مناقشة العامة للجمعية بشأن التحديات المعاصرة التي تواجه اليمقراطية، للتغلب على الانقسامات وبناء المجتمع، وخلال ذلك، استعرض جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديمقراطية من خلال ربطها بتحقيق التنمية المستدامة والمساواه بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، كما شارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وكذلك شارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، حيث ألقى كلمة حول دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية.

وبعد الانتهاء من اجتماعات الجمعية ال143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، توجه المستشار الجبالي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى المستوى للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، بحيث ألقى كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات حول موضوع " مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط " استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المُناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كذلك شارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان المُتخصصة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط.