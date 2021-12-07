/664842/النائبة-مايسة-عطوة-برفقة-أبطال-مبادرة-مصر-تستطيع-داخل-المتحف-المصرى

حرصت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على قضاء يوم برفقة أطفالنا من ذوى الهمم، داخل المتحف المصرى للحضارة المصرية، من أجل تزويد ابنائنا القادرون باختلاف بمعايشة ثقافية عن روعة وعبقرية الحضارة المصرية ومدى قدرة المصرى القديم على التحدى وإتقان العمل.

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وأكدت " عطوة"، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة برفقة أبطال مبادرة مصر تستطيع، تأتى ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها مبادرة " مصر تستطيع" بالتنسيق مع المهندسة سمر حسب الله، مؤسسة المبادرة، للترفيه عن ابنائنا ومنحهم نبذة هامة عن تاريخ مصر الهام الذى مازال يبهر كل دول العالم حتى الوقت الراهن.

النائبة مايسة عطوة برفقة أبطال مبادرة مصر تستطيع داخل المتحف المصرى

وأوضحت أن الأطفال كانوا لديهم حماس ورغبة فى الاستماع لكل من يشرح لهم من التاريخ العظيم، مؤكدة أن ذوى الهمم وأسرهم يحتاجون لكل الدعم لخلق جيل ناجح على التحدى بمشاركة من كافة فئات المجتمع، بجانب الدور الهام الذى تقوم به الدولة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.