/664847/بحضور-الدكتور-خالد-عبدالجليل-ثقافة-الشيوخ-تناقش-تفعيل-دور-هيئة الرقابة-و-التوازن-بين-حرية-الابداع

تناقش لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ تفعيل دور هيئة الرقابة و التوازن بين حرية الابداع و الحفاظ على الذوق العام، و الأثر التشريعي لقانون الهيئة، وذلك بحضور رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبدالجليل.

ثقافة الشيوخ تناقش تفعيل دور هيئة الرقابة و التوازن بين حرية الابداع

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، بعد الموافقة على إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات.

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ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري.

الشيوخ يقر مقترح«أكاديمية المحاماه» ويرفع الجلسات لـ 19ديسمبر

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، أن فكرة إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية عمل جيد واتجاه محمود للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المساهمين وتدريبهم على ممارسة المهنة، ولكي يقام مبنى لهذه الأكاديمية لابد من توافر أرض مناسبة لإقامة الاكاديمية عليها، يتسع لتنفيذ أغراض إنشاء هذه الأكاديمية.