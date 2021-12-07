/664849/عمرو-محمود-ياسين-عن-لقاء-محمد-صلاح-ببرنامج-الحكاية-بيكشف-سفالة-السوشيال-ميديا

حرص السيناريت عمرو محمود ياسين، الدفاع عن محمد صلاح، بعدما أثار الجدل بتصريحاته عن الخمور خلال لقائه مع برنامج “الحكاية” لـ عمرو أديب والذي رفض من خلاله تحريمها واكتفى بتبرير عدم تناولها بأنه لم يرغب بها ليس إلا.

دوت الخليج يرصد دفاع عمرو محمود ياسين عن محمد صلاح

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ أي حد عاقل وسليم نفسيًا، بيتفرج بنفسه على لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب، بيكتشف على الفور سفالة وكذب آلة السوشيال ميديا”.

عمرو محمد ياسين يستمتع بنجاحات الجزء الرابع من نصيبي وقسمتك

وبدأ منذ أيام عرض الموسم الرابع من مسللس «نصيبي وقسمتك» الذي شهد تعاون المنتج أحمد عبدالعاطي والمؤلف عمرو محمود ياسين لثلاث مرات، وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي.

كما يعرض الأن حلقات حكاية «غرام بانتظام» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، من السبت إلى الأربعاء عبر قناة «ON» الساعة 8 مساءً، على أن يعاد في الساعة 2 صباحا و1 ظهرًا، كما يعرض على قناة «ON دراما» في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد 5 صباحًا، 10 صباحا و 4 عصرًا، فيما يذاع عبر قناة «MBC1» من الأحد إلى الخميس 4 عصرًا، 3 صباحًا، 8 صباحًا.

مسلسل نصيبي وقسمتك

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».

على الصعيد الآخر، ودع الفنان شريف سلامة بكلمات مؤثرة، الراحل أحمد خليل، الذي وافته المنية، متأثرًا بفيروس كورونا