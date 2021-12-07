«تخنت شوية»..نيللي كريم تكشف حقيقة حملها.. فيديو

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حالة من الجدل أثارتها الفنانة المتألقة نيللي كريم، عقب ظهورها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي انتهت دورته الـ 43 منذ يومين، اذ بد للجمهور علامات الحمل عليها بسبب زيادة وزنها.

دوت الخليج يرصد حقيقة حمل الفنانة نيللي كريم من زوجها هشام عاشور

وقالت نيللي كريم خلال برنامج et بالعربي ردا على الشائعات التي تداولتها السوشيال ميديا: “معرفش اشاعات الحمل سببها إيه يمكن علشان أنا تخنت شوية"، خلي الإشاعات تطلع دي آخر همي".

زواج نيللي كريم بهشام عاشور

واحتفلت الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي أقيم بمدينة الساحل الشمالي بيوم 11 أغسطس، بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.

نيللي كريم تنتظر عرض مسلسل «الجسر»

من ناحية أخرى، تستعد منصة netflix الإلكترونية، لعرض مسلسل جديد بعنوان «الجسر» والذي يخوض بطولته الفنانة المتألقة نيللي كريم، بجانب الفنان عمرو سعد لأول مرة.

ويعرض مسلسل «الجسر» على المنصة في نهاية ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه فى 6 حلقات فقط، تقدم نيللى فيه دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

أخر أعمال نيللي كريم قبل زواجها

وتعتبر آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، هو مسلسل ضد الكسر، الذي عُرض في رمضان 2021، وكانت قد تعاونت فيه مع شركة العدل جروب أيضًا، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته كثير من نجوم الفن، منهم الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.