سفير مصر بمالابو يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء بغينيا الإستوائية

جدة - نرمين السيد - وأعرب الوزير الغينى، عن شكره على الدعوة الموجهة لحضور فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

واستعرض السفير المصرى أوجه التعاون بين البلديّن فى عدة مجالات، والإمكانيات التى تمتلكها مصر فى مجال التعليم الجامعى سواء من خلال الجامعات الحكومية أو الخاصة، وما تم افتتاحه من جامعات جديدة فى العاصمة الإدارية.

كما تم التباحث حول إنشاء آلية للتعاون بين الجامعة الوطنية فى غينيا الإستوائية والجامعات الحكومية فى مصر لتطويرها وإمدادها بالكوادر اللازمة لترسيخ التعاون بين البلديّن فى مجال التعليم الجامعى.