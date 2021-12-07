الجيزة تحذر من موجة رياح تصل حد العاصفة و5 تعليمات هامة

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة فى بيان، إنه من المتوقع وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد بأن تتعرض البلاد فى الأيام القادمة لـ نشاط للرياح الباردة المحملة بالرمال والأتربة، ناتجة عن تأثير منخفض جوى على سطح البحر المتوسط والسواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وقد تصل إلى حد العاصفه فى بعض المناطق.
وتابعت: ننصح بالتأكيد على تثبيت أيه معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأى شىء قد يتأثر بالرياح ويسقط، وكذلك السادة قائدى المركبات على الطرق الصحراوية والسريعه القيادة بحذر، بالإضافة إلى أنه على أصحاب الأمراض المزمنه والحساسية والأطفال تجنب الغبار.
واستطرت المحافظة فى بيانها: على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح، وللإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات الاتصال بالخط الساخن 114.
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