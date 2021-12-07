دكان الفرحة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - افتتح اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمس، معرض دكان الفرحة بالمدينة الطلابية بجامعة عين شمس.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن مبادرة دكان الفرحة:- وتستهدف المرحلة الثالثة من مبادرة "دكان الفرحة"، تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس على المستحقين بالجامعات ودور الأيتام ومؤسسات أطفال بلا مأوى.

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