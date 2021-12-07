وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان يتفقدان القافلة الطبية بقرية المضيق بمركز نصر النوبة

السفيرة نبيلة مكرم تشيد بجودة الخدمات التي تقدمها صناع الخير للمواطنين بالقافلة الطبية

وزيرة الهجرة: هناك تناغم بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق حياة كريمة للمواطنين

محافظ أسوان: أثمّن جهود الدولة في تنمية الصعيد ودعم أهالي أسوان

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والقيادات التنفيذية والشعبية بأسوان أعمال القافلة الطبية الموسعة، التي نظمتها وزارة الهجرة بقرية المضيق بمركز نصر النوبة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ومحافظة أسوان والجهات المعنية، استجابة لطلب مجموعة من المصريين بالخارج، منهم: السيد أحمد عبد العظيم محمود، رئيس مجلس إدارة رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، بشأن توفير وتقديم خدمات طبية وصحية لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجا في محافظة أسوان، مسقط رأسه، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المصريين بالخارج والاستجابة لطلباتهم.

وجاءت القافلة الطبية في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وتقوم على تنفيذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة أسوان ومؤسسة صناع الخير للتنمية والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري ومديرية الشئون الصحية بأسوان وروتا بيوجن للأدوية ومؤسسة بنك مصر للتنمية، حيث رحب الأهالي بالسفيرة نبيلة مكرم وضيوف المحافظة رافعين أعلام مصر، تعبيرًا عن ابتهاجهم بالاهتمام بمطالب الصعيد في التنمية.

وتتضمن القافلة تقديم خدمات الكشف على الأهالي في 11 تخصص طبي هي الرمد والباطنة والأطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والمسالك وأنف وأذن والجراحة، بالإضافة إلى حضور فريق من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لاستخراج قرارات نفقة الدولة للأطراف والكراسي المتحركة وقرارات الغسيل الكلوي وعلاج الأمراض المزمنة، فضلا عن توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر استحقاقا بالقرية.

واطلعت وزيرة الهجرة على طبيعة مراحل تقديم الخدمات الطبية داخل القافلة وما صاحب القافلة من إجراءات تنظيمية تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وما ألزمت به وزارة الصحة المصرية حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيدة بجودة الخدمات التي تقدمها صناع الخير للمواطنين، مؤكدة أن دور المجتمع المدني الجاد دور فاعل وهام في نجاح المبادرات القومية الكبرى.

وشددت الوزيرة على أن هناك حالة من التناغم بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يدعم تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن مصر تشهد عصرا جديدا، واليوم تلتقي الحكومة ومؤسسات الدولة لنخطط لغد أفضل للجميع، حيث إن هدفنا جميعا مجتمع أفضل ونهضة تليق بمصر، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين بتضافر الجهود كافة.

وخلال تفقدها لأعمال القافلة الطبية أجرت السفيرة نبيلة مكرم حوارا مع أهالي قرية المضيق والاطمئنان على حصولهم على الخدمة الطبية والصحية اللازمة لهم.

ومن ناحيته، ثمّن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود القيادة السياسية واهتمامها بالتنمية في صعيد مصر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، توفيرًا لحياة كريمة تساهم في بناء الإنسان، وتضمن تنشئة جيل يكمل مسيرة التنمية والبناء.

وتوجه عطية بالشكر لكل الجهات التي تشارك في تطوير البينة التحتية بالمحافظة، ما يدعم الحركة السياحية أيضًا، ويؤكد على تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، تحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقّعت مؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارة الهجرة، في نوفمبر 2021، بروتوكول تعاون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والأكثر احتياجًا وبما تشمله من توفير رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، وعمليات جراحية، وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل محافظة خاصة في القرى الأكثر فقراً، والتعاون للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" لصالح أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وقد سبق لوزارة الهجرة وصناع الخير أن تعاونا في تقديم خدمات لعدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية منها قرية الحرجة مركز ناصر بمحافظة بني سويف وقرية كريم بساط الدين مركز شربين بالدقهلية وعدد من قرى محافظة الفيوم وشملت هذه الخدمات تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون للأهالي وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليم النظارات وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية وإجراء العمليات بالمجان تماما.