وزيرة الهجرة تلبي دعوة أهالي النوبة لاستضافتها بمنازلهم وتشيد بحرص الصعايدة على...

أهالي النوبة يقدمون الشكر لوزيرة الهجرة لتوفير القافلة الطبية والعلاج بالمجان

خلال زيارتها إلى محافظة أسوان لتققد أعمال القافلة الطبية الموسعة، التي نظمتها وزارة الهجرة بقرية المضيق بمركز نصر النوبة، لبت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج دعوة أحد أهالي القرية لاستضافة سيادتها بمنزله.

جاءت الزيارة بالتعاون مع ومحافظة أسوان ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية والجهات المعنية، استجابة لطلب من رئيس مجلس إدارة رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، بشأن توفير وتقديم خدمات طبية لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجا بأسوان، مسقط رأسه.

واستعرض أهالي النوبة أمام وزيرة الهجرة، العادات والتقاليد والحياة فى البيت النوبى الأصيل، كما قدموا لمعالى الوزيرة الشاى النوبى المميز، وحدثوها عن أشهر الأكلات النوبية.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة اعتزازها بالثقافة الصعيدية الأصيلة، والحرص على العادات والتقاليد في كل الأجيال، موضحة أن تطبيق اتكلم عربي، الذي يستهدف تعليم أولادنا بالخارج الهوية والتاريخ بجانب التراث المصري الأصيل، بدأ رحلته من مدينة أسوان ببهجة بيوتها وطيبة أبنائها.

وفي السياق ذاته، أعرب أهالي قرية المضيق عن سعادتهم بزيارة السفيرة نبيلة مكرم، وعن سعادتهم بالقافلة الطبية وتوفير الخدمات الصحية لهم من خلالها بالمجان.

ووجهت وزيرة الهجرة شكرها لأهالي النوبة على الدعوة، مشيدة بما شهدته من عادات وتقاليد أصيلة بأسوان، والحفاظ على إرثهم الثقافى والاجتماعى الذى يتسم بالعراقة والثراء والتنوع.