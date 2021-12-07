السفير المصري في مالابو يلتقي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير التعليم والتعليم...

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير مصر لدى غينيا الاستوائية، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير التعليم والتعليم الجامعي والرياضة

‏Clemente Engonga Nguema Onguene، حيث أعرب الوزير الغيني عن شكره على الدعوة الموجهة لحضور فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية.

هذا، واستعرض السفير المصري أوجه التعاون بين البلديّن في عدة مجالات، والإمكانيات التي تمتلكها مصر في مجال التعليم الجامعي سواء من خلال الجامعات الحكومية أو الخاصة، وما تم افتتاحه من جامعات جديدة في العاصمة الإدارية. كما تم التباحث حول إنشاء آلية للتعاون بين الجامعة الوطنية في غينيا الاستوائية والجامعات الحكومية في مصر لتطويرها وإمدادها بالكوادر اللازمة لترسيخ التعاون بين البلديّن في مجال التعليم الجامعي.