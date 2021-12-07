/664843/غياب-مفاجئ-للفرعون-المصري-الاتحاد-الدولي-للتاريخ-والإحصاء-ينشر-تشكيل-العام-لأفضل-اللاعبي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت التشكيل النهائي للاعبين الأفضل هذا العام، غيابات كثيرة لأبرز لاعبي العام وكان من أهمهم النجم المصري محمد صلاح، الذي قدم موسم كبير مع الريدز.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للاعبين الأفضل لعام 2021:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما "باريس سان جيرمان"

خط الدفاع: أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان"، ليوناردو بونوتشي "يوفنتوس"، روبن دياز "مانشستر سيتي"، ألفونسو ديفيز "بايرن ميونخ".

خط الوسط: جورجينيو "تشيلسي"، ليونيل ميسي "باريس سان جيرمان"، كيفين دي بروين "مانشستر سيتي".

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو "مانشستر يونايتد"، روبرت ليفاندوفيسكي "بايرن ميونخ"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان".

محمد صلاح: اللاعب المصري طموحة محدود.. والمدرب الأجنبي الأفضل لتدريب منتخب مصر

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن اختيار كابتن الفريق مع منتخب مصر يختلف عن إنجلترا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “المدرب في إنجلترا هو من يحدد قائد الفريق، ودليل على ذلك أن يورجن كلوب قرر إعلان فيرجيل فان دايك قائد للفريق بالرغم من التعاقد معه منذ 6 أشهر فقط، وأنا أدعم هذه الفكرة”.

محمد صلاح

وواصل “في منتخب مصر يختلف الأمر بين حسام البدري المدرب السابق وكارلوس كيروش المدير الفني الجديد، فالمدرب البرتغالي قرر أن يكون القائد باختيارة الشخصي وليست بالأقدمية”.

وزاد “أرقام حسام البدري مع حسام البدري كانت جيدة مع منتخب مصر، وهناك مدربين مصريين نجحوا في تدريب منتخب مصر مثل حسن شحاتة، واللاعب المصري بيخاف من المدرب الأجنبي ودي حقيقة”.

واختتم “معظم لاعبي الدوري المصري طموحهم محدود وعارف أن فيه ناس هتزعل مني بس دي الحقيقة، فيه لاعيبة بتدور يكون عندها عربية ومشهورة وبيلعبوا في نادي كبير وعلى كدا بس، لازم اللاعيبة يكون عندها طموح أكبر، لأننا عندنا لاعيبة كبيرة ومهمة”.