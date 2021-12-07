/664861/إلغاء-حفل-الشاعرة-أميرة-البيلي-بجنوب-الوادى-بسبب-التزاحم

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إلغاء حفل الشاعرة أميرة البيلي، اليوم الثلاثاء، بسبب التزاحم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

إلغاء حفل الشاعرة أميرة البيلي بجنوب الوادى بسبب التزاحم

وقال رئيس جامعة جنوب الوادى، في بيان له ، إنه قرر إلغاء حفل الشاعرة أميرة البيلي، المقرر إقامته اليوم الثلاثاء، بسبب التزاحم الذي حدث بين الطلاب، لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

على جانب أخر أكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة صحة سوهاج أن تخطي تطعيم اكثر من مليون مواطن ضد فيروس كورنا بمحافظة سوهاج يدل على المجهود الكبير من العاملين بمديرية صحة سوهاج، وثمرة مجهودهم على مدار الايام الماضية في مكافحة فيروس كورونا.

وأعرب العاملون في صحة سوهاج بكافة قطاعاتها عن سعادتهم الغير متناهية بهذا الانجاز لأنه سينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السوهاجي، وحماية المواطنين واستقرار الوضع الصحي بالمحافظة.

وأضافت وكيل صحة سوهاج أن الفرق المتنقلة تجوب كافة ارجاء المحافظة من اقصى الشمال طما وحتى دار السلام جنوبا، بالإضافة الى الفرق الثابتة، وتوجد بعض الفرق المتنقلة التي تتوجه الى بعض المنازل فى حالة عدم قدرة المواطن او صعوبة الحركة كي يتم تلقيحه ضد فيروس كورونا وسهولة الحصول علية، وأن التطعيم ضد فيروس كورونا يرفع من مناعة الفرد وهو أمن ولا ضرر فيه،

واشارت وكيل صحة سوهاج الى أن الوضع الصحي بالمحافظة مستقر نتيجة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان ومجهود العاملين بصحة سوهاج فى مواجهة فيروس كورونا، ودعت المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتسجيل للحصول على اللقاح لما له من تأثير على وقاية الفرد من الاصابة بفيروس كورونا.

وأشادت وكيل صحة سوهاج بإقبال المواطنين الكثيف على مراكز تلقي فيروس كورونا سواء الثابتة أو المتنقلة، وبقرارات الدولة المصرية تجاه هذا الفيروس اللعين وحثهم على تلقي اللقاح، وقدمت جزيل الشكر والامتنان لكافة القطاعي في صحة سوهاج وعلى مستوى الجمهورية.

قريبا .. افتتاح احدث واكبر وحدة غسيل كلوى بمستشفى برديس في سوهاج

جدير بالذكر سبق وأعلن النائب محمود حمدي أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا جنوب سوهاج، أن الايام القادمة ستشهد افتتاح احدث واكبر وحدة غسيل كلوي في مستشفى برديس بعد تجهيزه، وسيتم استقبال مرضى الفشل الكلوي.

وأضاف النائب محمود حمدي أبو الخير، أن الايام القادمة ستشهد مستشفى برديس استقبال أجهزة حديثة لتضاف الي المستشفى لتخدم اهالي القرية والقرى المجاورة لها وتخفيف الاعباء عن المواطنين.

احلال وتجديد مستشفى البلينا بـ 700 مليون

وأشار أبو الخير الى أن البدء في احلال وتجديد مستشفى البلينا المركزي تم منذ ايام، وسيتم انشاء مستشفى به بأعلى المواصفات القياسية بتكلفه تعدت ٧٠٠ مليون جنيه ليصبح صرح طبى لا يوجد له مثيل علي مستوي صعيد مصر بمواصفات واشتراطات بناءيه وتجهيزات عالية.

وأكد أبو الخير أن الرسومات والمبالغ المالية تم اعتمادها وطرحها من خلال مبادرة حياه كريمة لتنفذ بشكلٍ خاص مختلف عن باقي المستشفيات الاخرى.