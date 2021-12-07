بالصور.. متابعة اعمال مشروعات حياة كريمة بالبحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيراً أن البحيرة حصلت على نصيب كبير لتطوير مراكزها وقراها فى إطار المبادرة حيث وقع الإختيار على ٦ مراكز من أكبر مراكز المحافظة تضم ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية وبالتنسيق وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

متابعة أعمال مشروعات حياة كريمة بالبحيرة

هذا وقد تابع محافظ البحيرة عددا من المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء مركز الطبى بكوم ناجى ، رفع كفاءة الوحدة الصحية بعباس سيد أحمد وانشاء وحدة إسعاف والمجمع الزراعى و المجمع الخدمى بسيدى غازى بقرى كفر الدوار .

أعمال انشاء المركز الطبى بقرية جواد حسنى ، مركز شباب دير امس ، توصيل خط مياه الشرب بقرية دير امس، وتنفيذ خط انحدار الصرف الصحى بلقطر ، مركز طبى و مدرسة النميرى ، و المجمع الخدمى و الزراعى بكوم القناطر ، الوحدة الصحية ومركز شباب الزينى بقرى مركز أبو حمص .

بمركز دمنهور متابعة أعمال الوحدة الصحية بدربك بقرية شرنوب ، مجمع خدمات ووحدة إسعاف بقرية نديبه . مركز حوش عيسى تنفيذ مدرسة ابو الشقاف الاعدادية المشتركة ، مركز شباب الجنبيهى و المجمع الخدمى الزراعى بالابقعين ووحدة الاسعاف ومدرسة الابقعين.

إنهاء رصف طريق دمنهور - ادكو بطول 27 كم وتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه

هذا وقد أعلن المحافظ انه جاري استكمال الطبقة السطحية لطريق دمنهور/ ادكو فى المسافة من كوبرى عاشور وحتى ادكو بطول 27 كم وباجمالي تكلفة 100 مليون جنيه ( أعمال الطريق متكاملة) ودعم من المحافظة 20 مليون جنيه لاستكمال الطبقة السطحية تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر .

ومن المقرر نهو كافة الأعمال غدا الأربعاء ضمن تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة طرق المحافظة طبقاً للبروتوكول المُوقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى.