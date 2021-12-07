/664864/النائب-محمد-عطالله-يستقبل-السفير-الكندي-بالمزمار-البلدي-والتحطيب-في-الأقصرفيديو-وصور

استقبل النائب محمد عطاالله اسماعيل،عضو مجلس الشيوخ لويس دوماس، السفير الكندى بالقاهرة، وفرديكا مابير ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان بمركز شباب الحسينات بالطود بمحافظة الأقصربلعبة التحطيب بالعصا والفنون الشعبية.

دوت الخليج جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وصلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضه، والعمدة مصطفى واللواء اسماعيل الفاروعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، حث تقدم بخالص الشكر لمجلس ادارة مركز شباب الحسينات بالطود لتنظيم الحفل وحفاوة الاستقبال، حيث كانت الزياردة بشأن أهمية نادى السكان ودورة فى التوعية المجتمعية للسكان وخاصة المرأة وتحدثا عن خطورة الزواج المبكر، وتم تكريم عدد من المهتمين والمشاركين فى الأندية السكانية. النائب محمد عطالله يستقبل السفير الكندي بالمزمار البلدي والتحطيب في الأقصر«فيديو وصور» وأعرب السفير الكندي خلال اللقاء، عن إعجابه بمحافظة الأقصر والحضارة المصرية القديمة، مشيدا بحفل الافتتاح الرائع لطريق الكباش، ومعربا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، كما استعرض السفير خلال اللقاء أوجه التعاون الحالية والمشروعات التي يتم تمويلها من الجانب الكندي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة بين وزارت الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، والتي تتوافق مع جهود الدولة المصرية في التنمية.

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