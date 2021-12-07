/664866/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمباراة-المغرب-والسعودية

تنطلق بعد قليل مباراة السعودية والمغرب، ببطولة كأس العرب والمقامة في قطر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وضمن منتخب المغرب التأهل متصدراً للمجموعة، بينما يريد المنتخب السعودي تحقيق الفوز من أجل المنافسة على بطاقة التأهل القادمة.

وفيما يلي تشكيل المنتخب السعودي للمباراة:

حراسة المرمى: زيد محمد البواردي

خط الدفاع: سعود عبد الحميد شيبة، نايف سعيد الماس، خليل فطافطة، على حسن مجرشي

خط الوسط: تركي مروان العمار، محمد حمد القحطاني، متعب سعد الحربي

خط الهجوم: أيمن يحيى سالم، عبد الله الحمدان، فراس البريكان

أما تشكيل المنتخب المغربي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: علي محمدي

خط الدفاع: سفيان بوفتيني، أشرف داري، محمد النهيري، حمزة الموساوي

خط الوسط: محمد علي بامعمر، أيمن الحسوني، إدريس فتوحي

خط الهجوم: محمد فوزير، سفيان رحيمي، كريم البركاوي

كأس العرب: التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين والأردن

تنطلق بعد قليل مباراة فلسطين والأردن، ببطولة كأس العرب والمقامة في قطر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويريد كل منتخب تحقيق الفوز من أجل الصعود للدوري القادم، وتمتلك الأردن 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لفلسطين.

وفيما يلي تشكيل منتخب فلسطين للمباراة:

حراسة المرمى: عمرو قدورة

خط الدفاع: محمد عبد الكريم خليل، ياسر حمد، محمد صالح، عبد اللطيف البهداري

خط الوسط: محمد باسم رشيد، عدي خروب، محمود أبو وردة

خط الهجوم: خالد سالم، تامر صيام، رئبال دهاشمة

أما تشكيل الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد معين حسن

خط الدفاع: محمد علي حسن، يزن العرب، أحمد ثائر داوود، عبد الله ديارا

خط الوسط: محمد فيصل أبو زريق، بهاء عبد الرحمن سليمان، نور الروايدة

خط الهجوم: علي إياد علوان، ياسين البخيت، حمزة علي الدردور