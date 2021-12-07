/664868/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمباراة-فلسطين-والأردن
تنطلق بعد قليل مباراة فلسطين والأردن، ببطولة كأس العرب والمقامة في قطر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويريد كل منتخب تحقيق الفوز من أجل الصعود للدوري القادم، وتمتلك الأردن 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لفلسطين.
وفيما يلي تشكيل منتخب فلسطين للمباراة:
حراسة المرمى: عمرو قدورة
خط الدفاع: محمد عبد الكريم خليل، ياسر حمد، محمد صالح، عبد اللطيف البهداري
خط الوسط: محمد باسم رشيد، عدي خروب، محمود أبو وردة
خط الهجوم: خالد سالم، تامر صيام، رئبال دهاشمة
أما تشكيل الأردن كالتالي:
حراسة المرمى: يزيد معين حسن
خط الدفاع: محمد علي حسن، يزن العرب، أحمد ثائر داوود، عبد الله ديارا
خط الوسط: محمد فيصل أبو زريق، بهاء عبد الرحمن سليمان، نور الروايدة
خط الهجوم: علي إياد علوان، ياسين البخيت، حمزة علي الدردور
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس العرب: التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين والأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.