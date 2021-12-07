/664868/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمباراة-فلسطين-والأردن

تنطلق بعد قليل مباراة فلسطين والأردن، ببطولة كأس العرب والمقامة في قطر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويريد كل منتخب تحقيق الفوز من أجل الصعود للدوري القادم، وتمتلك الأردن 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لفلسطين.

وفيما يلي تشكيل منتخب فلسطين للمباراة:

حراسة المرمى: عمرو قدورة

خط الدفاع: محمد عبد الكريم خليل، ياسر حمد، محمد صالح، عبد اللطيف البهداري

خط الوسط: محمد باسم رشيد، عدي خروب، محمود أبو وردة

خط الهجوم: خالد سالم، تامر صيام، رئبال دهاشمة

أما تشكيل الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد معين حسن

خط الدفاع: محمد علي حسن، يزن العرب، أحمد ثائر داوود، عبد الله ديارا

خط الوسط: محمد فيصل أبو زريق، بهاء عبد الرحمن سليمان، نور الروايدة

خط الهجوم: علي إياد علوان، ياسين البخيت، حمزة علي الدردور