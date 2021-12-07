/664869/رئيس-نادي-زايد-دراسة-لضم-ذوي-الهمم-وخطة-تطوير-شاملة-بالنادي

وجه الكابتن فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، بضرورة وضع خطة مدروسة من أجل استكمال ما بدأه من إنجازات منذ توليه المسئولية خلال الدورة الانتخابية الماضية عام ٢٠١٧، مؤكدا أنه لا تراجع للخلف في مسألة التطوير لتوفير كافة الخدمات للأعضاء.

دوت الخليج

ودعا رئيس نادي الشيخ زايد المجلس الجديد للاجتماع كل شهر بخلاف اجتماع اللجان والمكتب التنفيذي للمجلس لبحث كافة المشكلات ودراسة خطط التطوير والآلية التي سوف يتحرك بها المجلس لتوفير كافة الخدمات للنادى الرئيسي والامتداد الجديد.

رئيس نادي زايد: دراسة لضم ذوي الهمم وخطة تطوير شاملة بالنادي

وتحدث رئيس نادي الشيخ زايد، عن تحديات المرحلة المقبلة من أجل استكمال خطة تطوير قطاع الناشئين في كل الفرق وضرورة دمج ذوي الإعاقة تلبية لتوجيهات الرئيس فى مؤتمر "قادرون باختلاف" .

ومن جانبه أشار محمد طلعت عضو المجلس، ورئيس لجنة النشاط الرياضي، إلى أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في تنفيذ الخطة الموضوعة للقطاع على كافة الأصعدة، وفقًا لجدول زمني ممنهج من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في تطوير القطاع بالشكل الذي يليق بقيمة النادي.

وشدد رئيس لجنة النشاط الرياضي، على أن الأمور لا تتوقف فقط عند الجانب الفني، ولكنها تمتد إلى مجال الاستثمار، من خلال إتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب المميزين لخوض تجربة الاحتراف أو الانتقال للأندية الكبيرة.

وأكد المهندس على بدر، المدير التنفيذي للنادي، أن مجلس ادارة نادي الشيخ زايد برئاسة الكابتن فكري الهواري، أحدث تطورا كبيرا منذ توليه النادي في عام ٢٠١٧؛ حيث عمليات التطوير الشاملة لمنشأت النادي مثل ملعب كرة القدم وانشاء نظام للري والصرف وتطوير المدرجات وانشاء وتطوير حمامات السباحة وتطوير المبني الاجتماعي وصالة الالعاب القتالية ومناطق جلوس الاعضاء بالإضافة إلى استغلال جميع المناطق داخل النادي وإنشاء ملاعب رياضية مختلفة لكرة اليد والكرة الطائرة والسلة وكرة السرعة وتطوير ملاعب كرة القدم للناشئين لإتاحة الفرصة لأبناء الأعضاء لممارسة الرياضات المختلفة .

وأضاف "بدر": ولم تتوقف جهود مجلس الإدارة؛ فتم تطوير صالة للجمباز علي أعلى مستوى، وإنشاء مجمع حمامات سباحة، وإنشاء صالة جيم ومدعمة بأحدث الأجهزة الرياضية، وانشاء حديقة للألعاب الترفيهية للأطفال وتركيب شاشات عملاقة في جميع أماكن الجلوس؛ لإتاحة الفرصة لجميع الاعضاء لمتابعة جميع الاحداث الرياضية وغيرها من الاحداث الهامة.

كما تم التوسع في انشاء أماكن لجلوس الاعضاء حيث تم تطوير منطقة جلوس الاعضاء بحمامات السباحة وانشاء منطقة جلوس للأعضاء جديدة بجوار البوابة الرئيسية تتضمن كافيتريا كما تم تطوير منطقة اعلي سور النادي خلف ملعب الكرة الرئيسي وانشاء مطاعم علي أعلي مستوى، وتطوير جميع الكافيتريات بالنادي، وشملت خطة تطوير النادي انشاء بوابات اليكترونية بالإضافة الي تطوير المبني الاجتماعي.