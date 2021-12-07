/664870/يسرا-اباظة-تعليم-الشيوخ-تدعو-وزير-التربية-والتعليم-عقب-امتحانات-الصف-الرابع-الابتدائي-لتقييم-التجربة

قالت النائبة يسرا اباظة ، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ، إن اللجنة ستدعو الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بعد الانتهاء من امتحانات الصف الرابع الابتدائي لتقييم التجربة الاولي في الامتحانات ، والاستماع لوجهة نظر الوزير بشأنها.

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وأكدت اباظة ، في تصريحات للمحررين البرلمانين ، إن العديد من الأسر المصرية تشتكي من ثقل منهج الصف الرابع الابتدائي ، ولكن الحل ليس في الوقوف ضد التطوير ، خاصة ان الوزارة كل هدفها تطوير العملية التعليمية ، لافتة الي انه يجب علي الجميع الانتظار حتي تنتهي التجربة ويتم تقييمها بشكل كامل .

يسرا اباظة: تعليم الشيوخ تدعو وزير التربية والتعليم عقب امتحانات الصف الرابع الابتدائي لتقييم التجربة

وأشارت إلي ان الحل الأمثل لمواجهة شكاوى التلاميذ واولياء الأمور من صعوبة المناهج ، هو اعادة النظر في المناهج والعمل علي تخفيف عدد المواد حتي يستطيع الطالب الاستيعاب بشكل جيد.

واضافت ، ان امتحان شهر ديسمبر الذي يجري حاليا ، في مستوي الطالب المتوسط ،والاسئلة جاءت في اطار المعلومات العامة مطالبة بضرورة عدم التعجل في الحكم علي التجربة وتقييمها عقب انتهاء العام الدًراسى الحالي.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، حيث أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، خطاباً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بمواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي، والتي تبدأ يوم 15 يناير المقبل، مطالباً إدراج مواعيد الامتحانات ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام، من يوم 15 يناير وتستمر حتى يوم 20 يناير من نفس الشهر.