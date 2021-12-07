سفير مصر لدى الكويت يُقدم أوراق اعتماده لولى العهد

جدة - نرمين السيد - قدّم السفير أسامة شلتوت سفير مصر الجديد لدى دولة الكويت الشقيقة، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده لسمو ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث نقل سفير مصر تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكذا إلى سمو ولى العهد. ومن جانبه، طلب سمو ولى العهد نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية وتقديره للعلاقات الأخوية التى تجمع قيادتى البلدين.





وخلال المقابلة التى أعقبت تقديم أوراق الاعتماد، تم الإعراب عن اعتزاز وتقدير مصر والكويت لخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التى تربط البلدين قيادة وشعبًا، وما تتسم به من عمق ومودة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتطلع الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية ونقلها إلى آفاق أرحب بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبى طموح الشعبين الشقيقين فى الرخاء والازدهار. كما تم أيضًا التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور والدعم المتبادل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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