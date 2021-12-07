افصل واسمع.. آخر تطورات الحالة المرورية بالطرق والمحاور فى أنحاء الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام المتفرقة بمحور جمال عبدالناصر للمتجه إلى مناطق إسكندر إبراهيم وبعض الأحجام المتفرقة للقادم من كوبرى 14 مايو، وانحسرت الأحجام فى منطقة باب شرق بمنطقة محور قناة السويس، كما يفضل سلوك محور المحمودية لنقل الحركة من غرب وشرق المحافظة لسحب الكثافات.

وأوضح أن مدينة المنصورة شهدت بعض الكثافات بطريق ميت غمر حتى مناطق عبدالسلام عارف، وفى الشرقية انحسرت الأحجام بشارع المحافظة بمدينة الزقازيق.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق بسوس للمتجه إلى الطريق الزراعى والكنيسة والمنيب ودار السلام والبساتين، وانحسرت الأحجام بمحور 26 يوليو خصوصا عند منطقة ناهية نتيجة أعمال التطوير والتوسعة".

وقال صابر إن الجيزة انحسرت الكثافات بشارع كورنيش العجوزة والمتجه إلى ميدان الجلاء، وطالب بسلوك شارع السودان، كما ظهرت كثافات فى شارع مراد وطالب بسلوك شارع الجامعة، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى القاهرة، ظهرت بعض الكثافات بمنطقة الملك الصالح للمتجه إلى المنيل وطالب بسلوك شارع مجرى العيون، كما انحسرت بعض الأحجام بكورنيش النيل وطالب بسلوك محور الأوتوستراد، ويفضل نقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة استخدام محاور كبارى "عباس، والجامعة، والجلاء، والساحل".

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.