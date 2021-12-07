الأرصاد تصدر إنذار بحرى هام خاص بالبحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود إنذار بحرى خاص بالبحر المتوسط، إذ تشير التوقعات إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وزيادة سرعة الرياح من 50 إلى 65 كيلو مترًا/ الساعة، مع ارتفاع الموج من 3. 4 إلى 5 أمتار.





وحذرت الهيئة أيضا من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأفادت أن ارتفاع الأمواج سيؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بدءً من الغد، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة (30%) تقريبا.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة التى تتحول إلى شمالية غربية على البحر المتوسط مما يؤدى إلى زيادة اضطراب الملاحة البحرية كما تتكاثر السحب المنخفضة الممطرة.

ويصل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

ويسود غدًا طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الاسكندرية 21 13

وادى النطرون 21 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 13

بلطيم 22 14

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 08

بورسعيد 22 15

دمياط 22 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الاسماعيلية 21 12

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 13

رأس سدر 23 13

نخل 22 04

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 11

بنى سويف 22 12

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 10

الأقصر 27 10

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبوسمبل 28 12

الوادى الجديد 26 10

شلاتين 28 13

ابو رماد 29 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 27 13