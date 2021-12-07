غدًا .. الإمام الأكبر يرأس الاجتماع السنوى الثامن للفريق الاستشارى الإسلامى

جدة - نرمين السيد - يستضيف الأزهر الشريف فعاليات الاجتماع السنوى الثامن للفريق الاستشارى الإسلامى، والذى يعقد برئاسة ‏فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومشاركة عدد من الشخصيات الدولية من ‏السعودية والهند وباكستان والكويت وعمان والصومال وممثلى ‏اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، غدا الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر. ‏





والفريق الاستشارى الإسلامى هو اتحاد إسلامى، تم إنشاؤه فى عام 2013 بين الأزهر ‏الشريف ومجمع الفقه الإسلامى الدولى، ومنظمة التعاون الإسلامى، ومجموعة البنك الإسلامى ‏للتنمية، ويضم علماء دين وخبراء تقنيين، ويحرص الفريق الاستشارى الإسلامى على مواصلة دعم المبادرة العالمية لاستئصال شلل ‏الأطفال حول العالم، مجددا ثقته فى سلامة وفعالية جميع التطعيمات الروتينية للأطفال وتوافقها ‏مع الشريعة الإسلامية.‏ ويهدف الفريق الاستشارى الإسلامى إلى إذكاء الوعى بالقضايا ذات الأولوية فى مجال الصحة ‏العامة فى المجتمعات المحلية، من خلال المواءمة بين وجهات النظر التقنية والدينية، والاستفادة ‏من علماء الدين والأئمة وأصحاب التأثير فى المجتمعات.‏

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