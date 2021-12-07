وكيل الأزهر يستقبل مسئول لجنة الشؤون الدينية الأوزبكى 

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة أ.د محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور مظفر كاملوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الوزراء، رئيس الأكاديمية الإسلامية الدولية بجمهورية أوزبكستان، والمستشار لطف الدين خوجه، القائم بأعمال سفارة أوزبكستان بالقاهرة، لتعزيز سبل التعاون المشترك مع مؤسسة الأزهر الشريف فى المجالات التعليمية والدعوية ومكافحة الفكر المتشدد.





فى بداية اللقاء قال الدكتور محمد الضوينى، إن أوزبكستان لها مكانة كبيرة فى قلب الأزهر، لما لها من تاريخ عريق فى خدمة الدعوة الإسلامية، خرَّجت خلاله علماء أجلاء لهم دور مشهود فى نشر الفكر الإسلامى حول العالم، أمثال الإمام البخارى والماتريدى والترمذى وغيرهم من علماء الأمة، مؤكدا حرص الأزهر لتعزيز مستوى التعاون مع أوزبكستان فى مجالات التعليم والدعوة ومكافحة التطرف وتدريب الأئمة.

وأكد "الضوينى" أن الأزهر يرحب بطلاب أوزبكستان لتلقى العلوم العربية والشرعية والتطبيقية فى جامعته ومعاهده من خلال المنِح الدراسية التى يقدمها للطلاب الوافدين، أو عن طريق تبادل الخبرات العلمية من خلال مبعوثى الأزهر الشريف، فضلًا عن تدريب أئمة ووعاظ أوزبكستان بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وإكسابهم الخبراتِ والأساليب العصرية التى ترفع مستواهم العلمى، وتساعدهم على فهم القضايا الفكرية المعاصرة فى بلادهم.

من جانبه أعرب الدكتور مظفر كاملوف، عن تقديره واعتزازه بما يقدمه الأزهر للأمة على مدار تاريخه فى خدمة التعليم والدعوة، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخطاب المعتدل للمنهج الأزهرى، وقدرته على البناء الفكرى السليم لطلاب العلم، لما يتميز به هذا المنهج من وسطية واعتدال جعلته قبلة للمسلمين لتلقى العلوم الشرعية والعربية حول العالم.