محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا فى المدارس

جدة - نرمين السيد - كما قرر المحافظ أيضا تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى إلى يوم الأحد المقبل 12 ديسمبر.

ورفع خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد فى جميع القطاعات، استعدادا لسوء الأحوال الجوية، ومتابعة غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الطقس السيئ وتلقى بلاغات المواطنين.

وشهدت مدينتى السلوم وسيدى برانى، نشاط للرياح الشديدة المحملة يالأتربة، أكثر من باقى المناطق التى شهدت رياحا أقل نشاطا مع انتشار الأتربة فى الفضاء، وانخفاض فى درجات الحرارة.

وأثر الطقس السيئ، على حركة المواطنين بالشوارع، وخلت نسبيا من المارة، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية.