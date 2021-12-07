سفير مصر لدى الكويت يُقدم أوراق اعتماده لسمو ولي العهد

قدّم السفير أسامة شلتوت سفير مصر الجديد لدي دولة الكويت الشقيقة، اليوم 7 ديسمبر 2021، أوراق اعتماده لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث نقل سفير مصر تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكذا إلى سمو ولي العهد. ومن جانبه، طلب سمو ولي العهد نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية وتقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع قيادتيّ البلدين.

وخلال المقابلة التي أعقبت تقديم أوراق الاعتماد، تم الاعراب عن اعتزاز وتقدير مصر والكويت لخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين قيادة وشعبًا، وما تتسم به من عمق ومودة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتطلع الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية ونقلها إلى آفاق أرحب بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبي طموح الشعبين الشقيقين في الرخاء والازدهار. كما تم أيضًا التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور والدعم المتبادل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.