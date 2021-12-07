/664871/زوجة-أبو-تطالب-بمقاطعة-ملاهي-كايرو-فيستيفال-أولاد-كتير-اتصابوا-بسبب-الإهمال-هناك

شنت زوجة المطرب المصري أبو، حملة هجوم شرس على أحد الملاهي بمول كايرو فيسيتفال، والذي يدعى bounce، بعدما تعرض ابنها لإصابة شديدة هناك نتج عنها ارتجاج في المخ وكسر مضاعف في الأنف.

دوت الخليج يرصد تصريحات زوجة أبو بشأن ملاهي كايرو فيستيفال

وكتبت نهال لهيطة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، موضحة تفاصيل حادث نجلها: “ابني يوم الجمعة اللي فاتت كان عنده عيد ميلاد واحد صاحبه في مكان اسمه bounce في كايرو فيستيفال سيتي، بعد ما وصّلناه المكان بساعة كلمتني مامت صاحبه وقالتلي إن ابني مناخيره اتكسرت.

حادث شنيع يصيب نجل المطرب أبو

وتابعت: “: الحكاية كلها واضحة في الفيديو ده، الشخص اللي واقف بيوجه ابني ده مشرف في المكان والمفروض متدرب وفاهم، وخلا ابني ينط من أعلى نقطة في المكان وزي ما انتوا شايفين ابني سمع كلامه بالظبط ونط ودشدش مناخيره تماما ولسه الموضوع مخلصش هنا، بعد الحادثة المفجعة دي لطفل عنده 11 سنة مافيش دكتور موجود في المكان، واضطروا يستعينوا بدكتور من كايرو فيستيفال سيتي، هاشم ابني جاله ارتجاج في المخ وكسر مضعف في مناخيره طبعا، ولمدة 48 ساعة، لفينا بيه على مستشفيات ودكاترة مصر خوفًا ليكون فيه نزيف داخلي، أو أي مضاعفات تانية مش واضحة”.

زوجة أبو تطالب بمقاطعة ملاهي كايرو فيستيفال

واختتمت حديثها مطالبة الأهالي بضرورة مقاطعة هذا المكان: “ يا جماعة مفيش أي حاجة تستاهل إن ولادكم يحصلهم اللي حصل لابني، ولا إن أنتم تشوفوا اللي إحنا شفناه في آخر كام يوم، من فضلكم بلاش تودوا ولادكم bounce، أنتم مش متخيلين كام حد كلمني أنا وجوزي يحكولنا إن أولادهم أو أولاد قرايبهم وصحابهم اتكسروا أو اتصابوا إصابات كبيرة في المكان ده بسبب الإهمال، أحب أشكر كل الناس اللي سألت علينا وساندونا في الظرف اللي إحنا فيه ده وبجد خلوا بالكم على ولادكم”.