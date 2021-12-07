/664872/برلمانى-يتقدم-بطلب-إحاطة-بسبب-حفلة-الشاعرة-أميرة-البيلي-بجامعة-جنوب-الوادى

تقدم اليوم الثلاثاء النائب محمد أحمد مصطفى الجبلاوي، بطلب إحاطة, بخصوص ما حدث بالصالة المغطاة، بجامعة جنوب الوادي، في حفل أقامته أسرة حورس، للشاعرة أميرة البيلي، دون أخذ أي إجراءات احترازية، والاصابات التي خلفها التزاحم الشديد , دون وجود لأي حراسات تأمين، ولا وجود لعربات إسعاف، والتي تأخرت في المجئ مما يشوه صورة جامعات الصعيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بسبب حفلة الشاعرة أميرة البيلي بجامعة جنوب الوادى

وأشار الجبلاوي، ان صورة الشباب المستهتر، والغير منظم، يسئ لنا جميعاً ، ولو قامت رعاية الشباب بالجامعة بالتنسيق مع الأمن، أو حتى كانت هناك تعليمات واضحة ممن يديرون الجامعة, لما حدثت هذه المهزلة, والتي تشوه صورة الطالب الجامعي, والتي في حيقتها سوء تخطيط وتنظيم من قبل المسئولين.

وأعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إلغاء حفل الشاعرة أميرة البيلي، اليوم الثلاثاء، بسبب التزاحم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

إلغاء حفل الشاعرة أميرة البيلي بجنوب الوادى بسبب التزاحم

وقال رئيس جامعة جنوب الوادى، في بيان له ، إنه قرر إلغاء حفل الشاعرة أميرة البيلي، المقرر إقامته اليوم الثلاثاء، بسبب التزاحم الذي حدث بين الطلاب، لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

على جانب أخر أكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة صحة سوهاج أن تخطي تطعيم اكثر من مليون مواطن ضد فيروس كورنا بمحافظة سوهاج يدل على المجهود الكبير من العاملين بمديرية صحة سوهاج، وثمرة مجهودهم على مدار الايام الماضية في مكافحة فيروس كورونا.

وأعرب العاملون في صحة سوهاج بكافة قطاعاتها عن سعادتهم الغير متناهية بهذا الانجاز لأنه سينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السوهاجي، وحماية المواطنين واستقرار الوضع الصحي بالمحافظة.

وأضافت وكيل صحة سوهاج أن الفرق المتنقلة تجوب كافة ارجاء المحافظة من اقصى الشمال طما وحتى دار السلام جنوبا، بالإضافة الى الفرق الثابتة، وتوجد بعض الفرق المتنقلة التي تتوجه الى بعض المنازل فى حالة عدم قدرة المواطن او صعوبة الحركة كي يتم تلقيحه ضد فيروس كورونا وسهولة الحصول علية، وأن التطعيم ضد فيروس كورونا يرفع من مناعة الفرد وهو أمن ولا ضرر فيه.

واشارت وكيل صحة سوهاج الى أن الوضع الصحي بالمحافظة مستقر نتيجة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان ومجهود العاملين بصحة سوهاج فى مواجهة فيروس كورونا، ودعت المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتسجيل للحصول على اللقاح لما له من تأثير على وقاية الفرد من الاصابة بفيروس كورونا.

وأشادت وكيل صحة سوهاج بإقبال المواطنين الكثيف على مراكز تلقي فيروس كورونا سواء الثابتة أو المتنقلة، وبقرارات الدولة المصرية تجاه هذا الفيروس اللعين وحثهم على تلقي اللقاح، وقدمت جزيل الشكر والامتنان لكافة القطاعي في صحة سوهاج وعلى مستوى الجمهورية.