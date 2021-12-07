/664874/محافظ-مطروح-يستقبل-وفد-إسكان-النواب-فيديو-وصور

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الوفد البرلماني برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي يزور المحافظة حاليا لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى المحافظة وذلك ضمن سلسلة زيارات تشمل الضبعة ومدينة العلمين الجديدة، وسيكون متواجد خلال الزيارة التى سيقوم بها الوفد غدا للمناطق سالفة الذكر.

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وتعد مدينة العلمين الجديدة من مدن الجيل الرابع حيث تضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تزيد على 40 مليار جنيه وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للأبراج السكنية.

محافظ مطروح يستقبل وفد إسكان النواب «فيديو وصور»

وتشمل الزيارة الميدانية تفقد محطة معالجة صرف صحي مطروح، والاجتماع بشركة المياه والصرف الصحي بمطروح، وذلك للوقوف على حجم الإنجازات في فيما جرى بمشروعات كبرى حققت نهضة تنموية فى كافة المجالات والقطاعات خلال السنوات الماضية منها مشروعات الكهرباء والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحى بمرسى مطروح، مؤكدا أن اللجنة تولي المشروعات القومية اهتمام خاص.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.