غدا..عرض فيلم «الورشة» لـ نضال الشافعي بالسينمات المصرية

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تستعد دور العرض المصرية، لإستقابل فيلم جديد في صالتها بعنوان «الورشة»، الذي يخوض بطولته الفنان نضال الشافعي بجانب الفنانة المتألقة سهر الصايغ، رغم تدهور الإيرادات خلال تلك الفترة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم الورشة تزامنا مع عرضه غدا

ويعرض العمل بداية من غدا الأربعاء، الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري، ويدور فيلم «الورشة» حول مجموعة من شباب هواة التمثيل قرروا إنشاء فرقة تمثيل مسرحي وإنتاج عرض مسرحي يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة.

شخصية نضال الشافعي بفيلم الورشة وموعد عرضه

ويجسد نضال الشافعي خلال أحداث العمل دور شاب يرغب فى مزاولة مهنة التمثيل ويخطب سهر الصايغ التى تسعى هى الأخرى لتصبح ممثلة الأمر الذي يدفعهما لاستئجار مسرح لتأسيس فرقة وتقديم عروض استعراضية، وتتوالى الأحداث.

فيلم "الورشة" من تأليف حسام موسي بطولة نضال الشافعي، سهر الصايغ، محمد جمعة، أحمد الشامي، حمزة العيلي، نور الكاديكي، مادلين طبر، علا رامي، أحمد صيام، فريدة الجريدي، أحمد حلاوة، حنان سليمان وعدد من الوجوه الجديدة.

ضال الشافعي يتألق بحكاية 90 دقيقة من مسلسل ورا كل باب

وتألق نضال الشافعي بحكاية «90 دقيقة» من مسلسل «ورا كل باب»، التي تدور أحداثها حول نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز الذين يجسدان زوجين تحدث بينهما العديد من المشاكل فينفصلا، ويحاول أهلهما الإصلاح بينهما، في إطار تشويقي كوميدي.

وتعد حكاية 90 يوم هي الحكاية الثامنة من حكايات مسلسل ورا كل باب، حيث عرضت حكايات «في عشق البنات» بطولة ميرنا نور الدين، وحكاية «كدبة كبيرة» بطولة أحمد زاهر وهنادي مهني، وكذلك حكاية «عائلة جيجى» بطولة نادين، إسلام جمال، وحكاية «رق الحبيب» بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم.

بالإضافة إلى حكاية «قلب مفتوح» بطولة كمال أبو رية وفيدرا، وحكاية «ماريونت» بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين وحكاية «هدف نبيل» بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي.

سهر الصايغ في الباب الأخضر

هذا وانتهت سهر الصايغ مؤخراً من تصوير فيلم "الباب الأخضر" آخر سيناريوهات الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز، والذى تقدم فيه سهر دور البطولة النسائية في العمل ويشارك في بطولته إياد نصار، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، احمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان.