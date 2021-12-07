/664877/الصراع-القادم-فاروق-جعفر-يتحدى-مرتضى-منصور

نشبت خلافات في الفترة الأخيرة بين مرتضى منصور وفاروق جعفر، خاصة عقب عودة الأول لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جائت بداية الشرارة عندما خرج مرتضى منصور بتصريحات حول إبعاد فاروق جعفر عن العمل داخل نادي الزمالك في أي منصب، حيث قال " فاروق جعفر صديقي ولكن من الأن هو خارج الزمالك وعلاقته انتهت بالنادي".

وأفادت بعد التقارير أن فاروق جعفر طلب من مرتضى منصور أن يدخل الانتخابات على منصب نائب الرئيس ضمن قائمته ولكن رفض الأخير، مشيراً أن ذلك المنصب بالقائمة يشغله أحمد جلال إبراهيم ولن يتخلى عنه.

فاروق جعفر يتحدى مرتضى منصور

ليكشف بعض المقربين من فاروق جعفر بأنه سيترشح لانتخابات الزمالك على منصب الرئيس أمام مرتضى منصور، خاصة بعد تصريحات رئيس الزمالك بالهجوم عليه واعلانه بأنه خارج الزمالك وهو رمز كبير داخل الفارس الأبيض.

فاروق جعفر يتحد مع حسن شحاتة ورموز الزمالك ضد مرتضى منصور

وننتظر الأيام القادمة تأكيد ترشح فاروق جعفر لانتخابات الزمالك بشكل رسمي أمام مرتضى منصور، وتحرك جعفر بالفعل بالحديث مع بعض رموز الزمالك على رأسهم حسن شحاتة ليشكلوا جبهة ضد مرتضى منصور في انتخابات الزمالك.

مشيراً أنهم أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه، وجزء من تاريخه الكبير، ويجب على رموز الزمالك الاتحاد ولم الشمل.

وستكون هناك معركة كبيرة بين الثنائي فاروق جعفر ومرتضى منصور في انتخابات الزمالك على مقعد الرئاسة الفترة القادمة أو سيدعم جعفر وبعض رموز الزمالك قائمة بعينها ضد مرنى منصور، خاصة مع توتر العلاقة بينهم منذ عودته للزمالك مرة أخرى وأبعاد فاروق جعفر عن العمل بالنادي.

حسين لبيب يصدر بياناً نارياً للرد على مرتضى منصور.. تفاصيل

أصدرت اللجنة المكلفة السابقة لإدارة نادي الزمالك، بياناً للرد على إدارة النادي الحالية برئاسة مرتضى منصور والجهة الإدارية.

وأكدت اللجنة في بيانها أنها تعرضت للانزعاج بشدة بسبب التصريحات الأخيرة من مسئولي اللجنة المكلفة من الجهةا لإدارية بإدارة شئون النادي حاليا.

وتابعت اللجنة "هناك مغالطات كثيرة وتشوية للحقائق، وذلك لما ورد بها على خلاف الحقيقة من إدعاء فيام اللجنة بفصل ووقف تعيين أعداد كبيرة من موظفي النالدي والإدعاء بعدم وجود أرصدة بحسابات النادي".

وزاد البيان "أزعم مجلس الإدارة بوجود رد للعضويات بمخالفة القانون، ومنع صرف معاشات قدامى نادي الزمالك، وأن اللجنة كانت تسعى للحفاظ على ارض النادي بمدينة السادس من أكتوبر".

وأكمل البيان "تضمنت التصريحات الأخير في إشارة غير حقيقة إلى دعم من قيادات ومؤسسات الدولة في محاولة واضحة لترهيب المختلفين مع وإسكات كل صوت يختلف معه أو يعارق تجاوزاته".

وأردف البيان "هناك ممارسات تأتي في وضع غير نصابها الصحيح وأن اللجنة بعد إنهاء مهمتها بتوجيه الشكر لكل من دعمها ووثق بها إلتزامها بقيم وتقاليد نادي الزمالك العريق".

واختتم البيان "هناك تسرع في وتيرة الأحداث الخاصة بالنادي وجماهيرة من السقوط في هاوية المهاترات والتلاسن بالاتهامات الباطلة والتي أدت لدخول النادي في نفق مظلم خلال الفترة الماضية، وتم تواجد لجنة بالاشتراك مع الأجهزة المعنية للتحقيق في المغالطات السابق الإشارة إليها وإعلان الحقائق".

وتهيب اللجنة الجميع بتحري الصدق وإعلان قيم الاحترام والأخلاق السامية، وتلك المبادئ التي تعد أهم معالم السياسة الثابتة والمعلنة للدولة المصرية في عهدها الجديد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.