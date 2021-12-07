الطقس فى قنا| إرشادات وتحذير للمواطنين.. واستعدادات لمواجهة التقلبات الجوبة

جدة - نرمين السيد - ورفعت محافظة قنا، حالة الطوارئ القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ، التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية والتى تبدأ من اليوم على محافظات جنوب الصعيد.

ووجهت المحافظة، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بإصدار إرشادات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين خلال سقوط أية أمطار حرصا على سلامتهم وتفاديا لتعرضهم لأى سوء أو ضرر.

وشددت محافظة قنا، على ضرورة مراجعة كافة الإجراءات التى اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما اتخذت المحافظة، عدة إجراءات تحسبا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات من "المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها" والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الخدمات لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التى تم وضعها مسبقا للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ.

فيما كلفت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.