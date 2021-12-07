أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من ظواهر تستمر لـ 6 أيام (بيان بالتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - واستعرضت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر، والتى جاءت كالتالى :

كما حذرت من الشبورة المائية على الطرق السريعة المؤدية إلى القاهرة والوجع البحرى والسواحل الشمالية.

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