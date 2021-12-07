جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، وذلك بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطقس السيئ يضرب الأقصر.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.