موجة صقيع ورياح وغيوم.. الطقس السيئ يضرب مراكز المنيا التسع

جدة - نرمين السيد - كما تشهد كافة أرجاء المحافظة ومراكزها التسع وجود رياح خفيفة مصحوبة بالصقيع، ما دفع العديد من المواطنين لالتزام البقاء فى منازلهم خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أمس.

فى نفس السياق أعلنت الوحدات المحلية بالمنيا جاهزيتها للتعامل مع أية أزمات، وجرى تجهيز 34 مؤخرا للسيول على مستوى نطاق المحافظة، وإنارة وإصلاح كافة أعمدة الإنارة بالطرق السريعة، والطرق الصحراوية خاصة الطريق الصحراوى الشرقى القديم عقب إغلاق طريق الجيش بذمام المحافظة منذ عدة أيام للإصلاحات.