أمانة مسعف وسائق.. يسلمان نحو 30 ألف جنيه لمصاب بحادث فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف المصرية ببنى سويف، إن مسعفًا وسائق عربة إسعاف عثرا على 29 ألفا و600 جنيه وهاتف محمول أثناء إسعاف مواطن أُصيب جراء حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق (ننا - إهناسيا).





وأضاف "صادق"، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أنه تلقى إخطارًا بالحادث الذى أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وأثناء نقل مصاب يُدعى (مصطفي. س. ا - 23 سنة) مقيم بمحافظة الجيزة، تلاحظ إصابته بغيبوبة تامة وتوقف فى القلب والتنفس واشتباه ما بعد الارتجاج. وعثر السائق أحمد محمد عبد السميع والمسعف عبد العزيز عيد عبدالعزيز على المبلغ المالى السابق ذكره وهاتف محمول (آيفون) أثناء نقله للمستشفى، وسلما المضبوطات بمحضر تسليم أمانات بمستشفى بنى سويف الجامعى.

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