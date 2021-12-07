تعطيل الدراسة غدا فى الإسكندرية (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون"، بنطاق المحافظة، نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.





وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى التى كان مقررا أداؤها غدا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن. على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين القادم 13 ديسمبر 2021.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديرى عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولا بأول.